Vasile, un șofer român stabilit în Spania, a câștigat o avere la loteria spaniolă Vasile, un imigrant roman stabilit in Spania, a castigat 400.000 de euro la celebra loterie „El Gordo”, de Craciun, insa a trebuit sa nu se bucure prea tare. El e Vasile, romanul care a castigat 400.000 euro la Loto in Spania. De ce nu se poate bucura de premiu Vasile, de profesie camionagiu, este stabilit in Almeria din 2001, si inca se recupereaza dupa un infarct suferit pe care l-a avut in urma cu doua luni. Din acest motiv, el nu are voie sa aiba parte de emotii puternice. „Sunt foarte fericit, dar nu pot sarbatori cum se cuvine, trebuie sa stau linistit, sa fiu calm. Acum doua luni am facut… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile, un imigrant roman stabilit in Spania, a castigat 400.000 de euro la celebra loterie „El Gordo”, de Craciun, insa a trebuit sa nu se bucure prea tare. El e Vasile, romanul care a castigat 400.000 euro la Loto in Spania. De ce nu se poate bucura de premiu Vasile, de profesie camionagiu, este stabilit…

- Chiar inainte de sarbatorile de iarna, un roman a primit o veste fabuloasa: a caștigat la loterie. Iși cumpara bilete de ani de zile, insa nu și-a pierdut niciodata speranța ca, intr-o zi, se va bucura de premiul cel mare. Acum, este pregatit sa-și transforme visul in realitate. Afla in randurile de…

- Rona Hartner este una dintre cele mai apreciate actrițe de film din ultimele decenii. Artista are un program foarte incarcat in aceste ultime zile din an. Ne-a rasfațat in aceasta toamna prin performanțele sale de la show-ul de televiziune „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde a facut echipa cu…

- Un roman care traiește de peste 20 de ani in Spania a caștigat 400.000 de euro la Loteria de Craciun 2022, informeaza Ziarul Romanesc. Din pacate, Vasile nu se poate bucura, pentru ca are probleme cu inima. O emoție puternica i-ar fi fatala.

- Un imigrant roman din Spania a castigat 400.000 de euro la celebra loterie "El Gordo", insa a facut eforturi sa nu se bucure prea tare cand s-a prezentat sa-si ridice premiul. Vasile, stabilit in Almeria din 2001, inca se recupereaza dupa un infarct suferit in urma cu doua luni si nu are voie sa aiba…

- Il cheama Vasile, este șofer de camion stabilit in Roquetas de Mar, regiunea Andaluzia, și a caștigat o suma mare la Loteria din Spania chiar inainte de Craciun, scrie Hotnews . „Sunt foarte fericit, dar nu pot sa sarbatoresc așa cum merita, trebuie sa fiu calm”, a povestit Vasile care a suferit un…

- Viața lui Vasile, un șofer roman de camion din Roquetas de Mar, Andalucia, a luat o intorsatura neașteptata, dupa ce a caștigat o suma mare la Loteria de Craciun 2022 din Spania, informeaza Ziarul Romanesc . Barbatul care a plecat in 2001 din Romania in cautarea unui trai mai bun a suferit in urma doua…

- ”Romanii vor sa calatoreasca tot mai mult. Asa se poate traduce anul 2022 atunci cand ne referim la calatoriile cu avionul. Particularitatea acestui an este ca, desi cele mai cautate destinatii pentru calatoriile cu avionul raman marile capitale europene si orase cu comunitati numeroase de diaspora,…