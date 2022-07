Vasile Șeicaru, operat la coloană, în secret, în Franța. Se recuperează după complicata intervenție chirurgicală Vasile Șeicaru a trecut peste o complicata intervenție chirurgicala pe coloana. Veteranul folk-ului romanesc s-a operat in Franța, in urma cu doua luni și a recunoscut cumpana prin care a trecut și motivul pentru care a preferat sa țina totul in secret dupa ziua sa de naștere. In urma cu doua zile Vasile Șeicaru a implinit 71 de ani. Artistul a scris istorie in muzica romaneasca alaturi de Victor Socaciu și Ștefan Hrușca, nu a mai urcat pe scene in ultima perioada din cauza problemei sale de sanatate. ”Am lasat-o mai moale cu concertele dar asta nu pentru multa vreme! Probabil ca unii dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Șeicaru a fost operat in Franța, insa a ținut secret faptul ca a avut probleme medicale. De ziua sa de naștere, artistul și-a anunțat fanii ca in urma cu doua luni a ajuns pe masa de operație. In ziua in care a implinit 71 de ani, Vasile Șeicaru a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare,…

- Cu mult inainte sa ajunga la Pro TV ori sa urce pe scena muzicala, Adela Popescu s-a ocupat de micile afaceri ale parinților sai. Soție și mama, astazi vedeta este atenta cu finanțele familiei sale, insa nu mereu a fost așa. Actrița și solista recunoaște ca a vandut la tejgheaua magazinului familiei…

- Greu, greu al naibii cand scrii despre razboi. Cand scrii despre copiii razboiului, e și mai greu. Iar cand scrii despre un copil care și-a pierdut familia in razboi și el are numai șase ani, e nici nu știu sa spun cat de greu. Desigur, acum, cu razboiul din Ucraina, sunt mulți copii care au ramas orfani.…

- Incertitudinile economice tot mai mari din ultimele luni au afectat revenirea post-pandemie a consumului pe un trend pozitiv și au diminuat din nou increderea consumatorilor, arata cel mai recent studiu EY – Future Consumer Index. Aceasta noua ediție a sondajului despre comportamentul consumatorilor…

- Prima semifinala a Eurovision Song Contest 2022, care are loc la Torino, va fi difuzata marti de TVR 1 si TVR International, incepand cu ora 22.00. Artisti din 17 tari vor urca pe scena de la Arena Pala Olimpico. Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul…

- Presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor, Sabin Sarmas, a anunțat pe o rețea de socializare ca, impreuna cu ministrul Cercetarii, inovarii și digitalizarii, Sebastian Burduja, și cu directorul Directoratului Național de Securitate Cibernatica, Dan Campeanu au discutat, joi, cu o delegație…

- O intervenție chirurgicala rara și complicata a fost efectuata cu brio de chirurgii IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”. Este vorba despre un pacient de 45 de ani. Acesta a fost operat acum cinci ani dupa un traumatism abdominal inchis cu ruptura de stomac, diafragm și splina.

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in martie cu 18,8% fata de anul trecut, conform datelor Asociatiei producatorilor auto din regiune (ACEA). In Uniunea Europeana, declinul inmatricularilor de masini noi a…