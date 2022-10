Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, susține ca nimeni nu i-a cerut demisia, dar ca va avea discuții lamuritoare in privința criticilor care i-au fost aduse de președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca. ”Nu inteleg deloc de ce aceasta montura s-a facut la Bucuresti si a fost pusa in aceasta…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma, referitor la faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta, ca vor fi discutii "lamuritoare". "Nu inteleg deloc de ce aceasta montura s-a facut la Bucuresti si a fost pusa in aceasta cheie incat presedintele, premierul au raspuns.…

- Vasile Dincu a dat explicații intr-o emisiune televizata despre declarațiile sale facute cu privire la razboiul din Ucraina, ce au creat un șir de reacții la București și in urma carora s-a cerut chiar demisia acestuia. Intrebat insa despre posibila plecare din partid, ministrul Apararii a inchis telefonul…

- Scandal la nivel inalt, in jurul declarațiilor facute de ministrul bistritean Vasile Dancu. Nu este primul scandal, dar se ia in discuție la modul cel mai serios demiterea ministrului Apararii din Guvernul Ciuca. Acesta a declarat ca Ucraina ar trebui sa negocieze o pace cu Rusia. Declarațiile sale…

- Ministrul apararii, Vasile Dincu, acuza, intr-o intervenție la TVR Info, o campanie impotriva sa prin modul in care au fost redate declarațiile sale de saptamana trecuta privind necesitatea ca NATO sa negocieze cu Rusia pentru incheierea conflictului din Ucraina.„Nu ințeleg deloc de ce aceasta montura…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, e pe cale sa fie schimbat din funcție, susțin surse bine informate din PSD pentru Libertatea, in urma declarațiilor facute pe tema modului in care s-ar putea ajunge la pace in Ucraina. Președintele Iohannis i-a spus, ironic, sa citeasca revista presei, iar Dincu este…

- O candidatura comuna a PSD si PNL la alegerile prezidentiale din 2024 poate fi un proiect politic, dar este greu sa se implementeze, a declarat social-democratul Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale. Dincu a fost intrebat, sambata, la Prima TV, daca PSD ar putea avea un candidat comun cu PNL la…

- A anunta majorarea salariilor din primarii, apoi la o distanta de cateva zile a anunta ca se majoreaza taxele pe locuinte cu 50% vine in contradictie cu insasi politica generala a coalitiei. Liderii celor doua partide au spus intr-un glas ca in perioade de crize nu se majoreaza taxele si impozitele. …