Vas din Epoca Bronzului descoperit în Israel Conform Autoritații Antichitaților din Israel, in peștera 53, din regiunea Qumran, a fost descoperit recent un vas de ceramica, pastrat intreg, care dateaza din Epoca Bronzului timpuriu. Este unul dintre puținele vase de acest fel, poate chiar primul, descoperite de-a lungul timpului in deșertul Iudeu, deși s-au efectuat dese lucrari arheologice. Vasul a fost gasit de Robbie Brown, un turist american, care a vrut sa le arate prietenilor cu care se afla in Israel, locul unde mai participase la niște sapaturi in urma cu cinci ani. Ulciorul de ceramica a aparut in fața turiștilor aproape imediat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

