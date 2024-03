Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul Arhiepiscopului de Alba Iulia, Irineu, la inceput de Post de Paște: Puterea satanei si a raului scade atunci cand postim Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu, a transmis un mesaj la inceput de post al Paștelului. Acesta a vorbit despre importanța postului, intr-un mesaj adresat enoriașilor. …

- Mesajul Arhiepiscopului Irineu pentru inceputul Postului Sfintelor Paști: Postul Mare, o intoarcere a omului la Dumnezeu A inceput Sfantul si Marele Post al Pastilor, cand Biserica ne ofera prilejul de a ne innoi viata duhovniceasca prin post. Hristos Domnul ne arata valoarea spirituala a postului,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de Ziua Internaționala a Femeii. „Noi va mulțumim pentru tot ceea ce sunteți și faceți in fiecare zi”, a scris edilul pe pagina de Facebook.

- Vineri, 1 martie 2024, copiii din cadrul Centrului cultural-catehetic al Parohiei Ortodoxe Romane Aiud III, elevi ai clasei a III-a A de la Școala Gimnaziala „Ovidiu Hulea” Aiud, coordonați de doamna invațatoare Luminița Manole și de parintele paroh Nicolae Aloman, au marcat prima zi a primaverii printr-o…

- La implinirea a 395 de ani de la trecerea la cele vesnice a mitropolitului carturar Anastasie Crimca, in seara zilei de 19 ianuarie 2024, in linistea specifica dupa savarsirea slujbei Vecerniei, prin purtarea de grija a Preacuvioasei Maici Stavrofora Maria Magdalena, stareta Manastirii ...

- Secția de pompieri Sebeș a fost solicitat sa intervina, duminica, pentru localizarea și stingerea unui incendiu, in zona manastirii din comuna Cut. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta se manifesta cu ardere generalizata la un autoturism aflat in proximitatea manastirii…

- “Pentru Șuier astazi este o zi speciala! Astazi este ziua lui! Astazi face 8 ani! Cu papionul la gat, așa cum ii sta bine unui domn, va transmite tuturor un gand bun! La mulți ani, Șuier! Te iubim! P.S. Mulțumim, Rareș, pentru cum ai grija de el!”, au transmis, sambata, reprezentanții Ministerului Afacerilor…

- Cele doua evenimente ale Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, care au avut loc in 11 decembrie 2023-spectacolul ”Fericire de Craciun” (susținut la Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia) și in 18 decembrie 2023-Targul de Craciun ”Impreuna pentru școala noastra” (desfașurat in sala de sport ”Nicușor…