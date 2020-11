Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri ca intreaga tara intra in ''zona rosie'' incepand de sambata, cu o inchidere partiala a scolilor primare si a restaurantelor, in urma unei cresteri record a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP. Stadionul national din Varsovia va…

- Daca se menține actuala tendința a pandemiei și daca oamenii nu respecta restricțiile, Polonia ar putea ajunge la 20.000 de noi cazuri de Covid-19 pe zi. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatații Adam Niedzielski, potrivit Reuters. Polonia a inregistrat un numar tot mai mare de cazuri in ultimele…

- Polonia va fi reprezentata de premierul ceh Andrej Babis la summitul Uniunii Europene, ce are loc joi si vineri la Bruxelles, intrucat premierul polonez Mateusz Morawiecki continua sa se afle in carantina, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Varsovia, citat de agentia de presa PAP, informeaza…

- Cel mai influent politician polonez, Jaroslaw Kaczynski, a amenintat marti ca Varsovia se va opune planului Uniunii Europene de redresare economica in cazul in care blocul comunitar nu renunta la incercarile de ''santajare'' a Poloniei pe tema identitatii culturale, relateaza marti de…

- Polonia a anunțat, sambata, un nou record zilnic al infectarilor cu noul coronavirus, respectiv 5.300 de cazuri noi, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro.Anunțul a fost facut de catre ministerul Sanatații din guvernul de la Varșovia, care a precizat ca autoritațile poloneze au decis sa instituie, incepand…

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus…

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat miercuri ca nu exista niciun motiv de preocupare privind situatia de la frontiera Poloniei cu Belarus dupa ultimele declaratii ale lui Aleksandr Lukasenko, in timp ce presedintele lituanian Gitanas Nauseda i-a cerut liderului belarus sa nu recurga la…