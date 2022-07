Ministerul Sanatații a comunicat, joi, ca a fost confirmat inca un caz de variola maimuței. ”Este vorba de un barbat de 40 de ani din București. Starea lui de sanatate este buna, ” iar in prezent se afla internat. A fost declanșata ancheta epidemiologica pentru stabilirea contacților direcți”. Pana acum, in Romania, 16 pacienți au fost diagnosticați cu variola maimuței. The post Variola maimuței, 14 iulie: Al 16-lea barbat confirmat appeared first on Puterea.ro .