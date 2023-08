Stiri pe aceeasi tema

- In contextul fenomenelor meteo extreme, inregistrate in ultima perioada, președintele Klaus Iohannis a publicat joi pe o rețea de socializare un mesaj in care indeamna populația sa țina cont de avertizarile transmise de meteorologi și a subliniat ca este importat sa se

- Valul de canicula care s-a abatut asupra Greciei, face prapad in unele zone ale țarii. La doar cațiva kilometri de Capitala, gospodariile oamenilor ar putea fi oricand cuprinse de flacari. Pentru a nu le fi puse viețile in pericol, maicuțele de la o manastire au fost evacuate de polițiști.

- Intr-o sinistra revenire la cele mai rele zile ale guvernarii lui Mao, oficialii Partidului Comunist din China se supun orbește ordinelor de a crește rapid cota de terenuri arabile prin orice mijloace posibile. La fel ca in cazul “Marelui Salt Inainte”, care a ucis zeci de milioane de oameni prin infometare…

- Este cod galben de ploi in 11 județe din centrul și nord-vestul țarii, iar in restul țarii este cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. potrivit avertizarilor Administrației Nașionale de Meteorologie (ANM).

- Mai multe șosele de munte construite in ultimul deceniu in Hunedoara au fost rupte de viituri. Drumuri ca „transalpina padurenilor” și „drumul fierului din Hunedoara” atrageau tot mai mulți turiști.

- A doua a zi a lunii iulie a venit cu ploi torențiale, grindina și vant puternic in mai multe zone din țara. Duminica seara, furtunile violente, cu grindina de mari dimensiuni si fulgere, au inspaimantat zeci de mii de localnici din județul Bacau. Soferii si-au acoperit masinile cu paturi, ca sa nu fie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe alerte de fenomene meteo extreme pentru 25 de judete din Romania. Iata prognoza meteo actualizata, prezentata de directorul ANM, doamna Elena Mateescu, la Sinteza Zilei.

- Doua cutremure de pamant cu magnitudini reduse s-au produs la un interval de o singura secunda duminica seara, in falii seismice diferite, la sud de granita dintre Statele Unite si Mexic si au fost resimtite in mai multe zone din comitatul american San Diego, a anuntat Serviciul de prospectare geologica…