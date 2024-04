Stiri pe aceeasi tema

- Doua grupuri de cetateni romani, ale caror curse aeriene au fost anulate, sunt blocate pe Aeroportul International Dubai, in contextul fenomenelor meteorologice extreme care afecteaza teritoriul Emiratelor Arabe Unite.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa participe, in perioada 15-18 februarie, la festivalul Untold din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU), sa consulte conditiile de calatorie in acest stat si recomandarile specifice in acest context, disponibile pe site-ul…

- Cel putin 50 de persoane au murit in aceasta saptamana din cauza vremii severe de iarna care afecteaza Statele Unite, au anuntat autoritatile si presa locala, informeaza AFP, citata de Agerpres.