Vânzător de cocaină, după gratii pentru 30 de zile Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, incepand cu luna noiembrie 2022, barbatul a vandut cocaina si canabis consumatorilor din Mehedinti. In acest dosar mai sunt cercetati sub control judiciar alti doi inculpati. Procurorii DIICOT au explicat ca infractiunile au fost comise incepand cu luna noiembrie 2022. „In cauza s-a reținut ca, in perioada noiembrie 2022 – aprilie 2023, inculpatii au comercializat, in mod repetat, diverse cantitați de droguri de mare risc (cocaina) si de risc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

