Vânzările Renault au crescut la 9,8 miliarde de euro în trimestrul al treilea, susţinute de preţurile mai mari ale vehiculelor Veniturile globale ale grupului au crescut cu 20,5% atunci cand sunt ajustate pentru cedarea fostei sale divizii rusesti Avtovaz, a spus Renault, adaugand ca a inregistrat cel mai bun efect al pretului consemnat vreodata, in timp ce vanzarile trimestriale de vehicule coborat cu 2,4% fata de anul trecut. Producatorii mondiali de automobile se confrunta cu o penurie de semiconductori, cu cresterea costurilor energetice, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, blocajele lantului de aprovizionare si o recesiune care se profileaza in Europa. Cifra de vanzari ale Renault in trimestrul trei, de 9,8 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul japonez de automobile isi transfera actiunile de la Nissan Manufacturing Russia LLC companiei ruse de stat NAMI, precizeaza acesta. Prin acest acord, Nissan si-a asigurat dreptul de a rascumpara afacerea in sase ani, anunta Ministerul rus al Industriei si Comertului. Nissan devine astfel…

- Dimon, directorul general al celei mai mari banci din SUA, a declarat ca economia SUA ”inca merge bine” in prezent si ca consumatorii ar putea fi intr-o forma mai buna in comparatie cu criza financiara globala din 2008. ”Dar nu poti vorbi despre economie fara a vorbi despre lucruri in viitor – si acestea…

- Rusia nu a primit suficiente voturi pentru a ramane in consiliul de conducere al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), care reuneste 36 de natiuni, in timpul adunarii agentiei care se va desfasura pana pe 7 octombrie la Montreal. Rezultatele votului au declansat sambata o revizuire procedurala,…

- Intre Franta si Spania exista doua conducte, cu o capacitate combinata de a transporta sapte miliarde de metri cubi (bcm) de gaze pe an, echivalentul a sapte tancuri de gaze naturale lichefiate (GNL) pe luna, iar o a treia interconexiune este in curs de pregatire. Enagas a spus ca capacitatea conductei…

- Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 3,27%, Cac 40 al bursei din Paris cu 2,21%, iar FTSE 100, al bursei din Londra, cu 1,87%. FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,9%. Componenta auto a indicelui Stoxx 600 a crescut cel mai mult, intre componentele infdustriale, cu 3,8%. Economia…

- Situația este grava la Centrala Nucleara de la Zaporojie, avertizeaza șeful Agenției Internaționale a Energiei Atomice. Intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate ONU, Rafael Grossi a cerut acces in centrala pentru o delegație oficiala a Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite cere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Compania a reluat productia unora dintre modelele populare Lada la fabrica sa principala din Togliatti in iunie, dupa ce a oprit partial productia in primavara din cauza penuriei de piese electronice cauzata de sanctiuni. Compania, al carei actionar de lunga durata, producatorul francez de automobile…