- Plenul Senatului a votat, miercuri, cu 75 de voturi 'pentru' și 56 de voturi 'contra' un proiect de lege care prevede ca alocația de stat pentru copii va crește cu 20% de la 1 ianuarie 2021, iar din 2022 alocația de stat pentru copii se va indexa anual cu rata medie anuala a inflației. Senatorii PNL,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, legat de faptul ca actuala coaliție de guvernare vrea anularea dublarii alocațiilor, ca `sustenabil' este doar o crestere de 20% pentru anul viitor, și nu 40% asa cum promisese fostul guvern Ludovic Orban. Intrebat de ce se doreste de catre coalitia de guvernare…

- Senatul a votat, miercuri, ca alocațiile copiilor sa fie marite cu 20% de la 1 ianuarie. Decizia finala va fi luata de Camera Deputaților. In Senat au votat 75 de parlamentari “pentru” iar 56 „contra”. Inaintea ședinței din plen, senatorii au modificat titlul inițial al proiectului de lege de modificare…

- Liderii PNL-USR-UDMR au anunțat vineri seara, 18 decembrie, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea vitoarei coaliții de guvernare. Florin Cîțu va fi premier, lucru care se știe oficial, ce este neoficial sunt cei doi vicepremieri, care ar putea…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns vineri la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern. Mai exact, liderii celor trei partide au convenit în principiu ca Florin Cîțu sa fie premier, iar Ludovic Orban șef la Camera Deputaților, au declarat pentru HotNews.ro surse participante…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns astazi la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern. Mai exact, liderii celor trei partide au convenit in principiu ca Florin Cițu sa fie premier, iar Ludovic Orban șef la Camera Deputaților, au declarat surse participante la discuții. In condițiile in…

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit joi dimineața, la Cotroceni, cu premierul propus, Florin Cîțu, și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentala.La întâlnirea de la Cotroceni au fost Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache…

- Camera Deputaților a aprobat printr-un proiect de lege, Ordonanța de urgența a Guvernului, prin care parinții vor avea zile libere platite, in vederea supravegherii copiilor, in perioada in care cursurile in școli vor fi suspendate.