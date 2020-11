Vânzările de automobile electrice au crescut în acest an cu 54% față de anul trecut. Ce mașini ”verzi” preferă românii Vanzarile de automobile electrice au crescut in acest an cu 54% fața de anul trecut. Ce mașini &"verzi&" prefera romanii Vanzarile de masini ecologice noi au crescut in Romania, in primele zece luni ale anului, cu 15,15%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, pana la 6.385 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). La 31 octombrie 2020, ponderea autoturismelor electrice şi hibride noi în totalul pieţei auto locale ajunsese la 6,6%, peste nivelul perioadei similare din 2019, când aceasta a fost de 4,2%. Conform datelor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

