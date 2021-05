Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bosch a încheiat anul fiscal 2020 cu vânzari consolidate în valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ trei procente în comparație cu anul precedent. Compania…

- Bosch iși menține ritmul pe timpul pandemiei de coronavirus și are performanțe mai bune decat se preconiza, anunța reprezentanții companiei intr-un comunicat de presa transmis marți redacției Alba24. Compania Bosch a incheiat anul fiscal 2020 cu vanzari consolidate in valoare de aproape 2,2 miliarde…

- Germanii de la Bosch au inregistrat vanzari de 71,5 miliarde de euro și profit de 2 miliarde de euro in anul financiar 2020 și a planificat investiții de 1 miliard de euro in tehnologia celulelor de combustie, pana in 2024. „In 2020, vanzarile Grupului Bosch s-au ridicat la 71,5 miliarde de euro. Ca…

- ”In 2020, vanzarile Grupului Bosch s-au ridicat la 71,5 miliarde de euro. Ca urmare a pandemiei, vanzarile au fost cu 6,4 procente sub nivelul din anul anterior (4,3 procente dupa ajustarea in functie de cursul de schimb valutar). Compania a generat un profit operational (EBIT, ajustat pentru efectele…

- Bosch, furnizorul de tehnologie si servicii, a anuntat joi ca a inregistrat vanzari de 71,5 miliarde de euro si profit de 2 miliarde de euro in anul financiar 2020 si a planificat investitii de 1 miliard de euro in tehnologia celulelor de combustie, pana in 2024, anunța news.ro. ”In 2020,…

- Revolut, care este inregistrata la Londra, beneficiaza de consultanta din partea bancii americane de investitii FT Partners. Finantarea ar putea avea loc in vara. Revolut a refuzat sa comenteze informatia, despre care a afirmat ca este o speculatie. Compania a obtinut la inceputul anului trecut 500…

- "Flanco Retail a inregistrat vanzari de 1,08 miliarde lei in 2020, pe fondul inchiderii in lock-down a peste 70 de magazine fizice in toata tara. Compania si-a valorificat experienta obtinuta in criza economica din 2008-2010, adaptandu-se rapid la noile conditii de piata si mentinandu-se in continuare…

- Producatorul de branzeturi „Ferma cu Omenie” planuieste o investitie etapizata de 4,3 milioane euro in orasul Ocna Mures, prin care vizeaza o noua hala logistica pana in 2022 si o noua fabrica pana in 2025, a explicat Marius Bicu, general manager la Ferma cu Omenie, in cadrul emisiunii Investiti in…