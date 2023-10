Vânzările auto din China au crescut cu 4,7% în septembrie, în termeni anuali, susţinute de discounturi Vanzarile de vehicule de pasageri au totalizat 2,04 milioane de unitati in septembrie, a anuntat miercuri Asociatia pentru Autoturisme din China (CPCA). Rata de crestere anuala a fost mai mare decat cresterea anuala de 2,2% din august, arata datele. Vanzarile de vehicule propulsate de forme noi de energie (NEV) au crescut cu 22,1% in septembrie fata de anul precedent, reprezentand 36,6% din vanzarile totale de masini si ajutand mai multe marci locale sa stabileasca vanzari record. Cresterea vanzarilor NEV a incetinit de la o crestere de 34,5% in august. Septembrie este, in mod traditional, o luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

