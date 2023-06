Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la depozitul de deseuri al societatii Apisorelia, amplasat pe fosta platforma chimica din localitatea Savinesti. In prima faza au fost alocate forte si mijloace de la Detasamentul de pompieri Piatra-Neamt, dar din cauza amplorii incendiului au fost chemate…

- Un elev in varsta de 15 ani a amenintat cu un cutit un profesor in sala de sport a unitatii scolare și va fi cercetat sub control judiciar, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, conform Agerpres."Fata de minor s-a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile", a…

- Soferul de microbuz filmat in timpul unei curse Bacau – Onești in timp ce a lovit cu pumnii, in repetate randuri, o femeie , pe motiv ca aceasta nu a vrut sa se aseze pe scaun pe timpul calatoriei, a fost eliberat dupa 24 de ore de retinere si plasat sub control judiciar, relateaza agenția News.ro ,…

- Nr.61712 din 20 martie 2023 BULETIN DE PRESA Banuit de lovire sau alte violente si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase, retinut de politisti In baza materialului probator, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au luat masura retinerii unui barbat de 25 de ani, din comuna Gura…