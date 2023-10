Stiri pe aceeasi tema

- Invelitoarea din tabla a acoperișului unui bazin de inot din sala polivalenta a Clubului sportiv școlar din orașul Gura Humorului, județul Suceava, a fost smulsa de rafalele de vant puternic, in noaptea de vineri spre sambata.

- Vremea este schimbatoare, spre seara cerul va avea innorari temporare și vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversa, local in vestul, nordul și centrul țarii și izolat in rest. Pe alocuri, cantitațile de apa vor depași 15…20 l/mp și se vor semnala descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat,…

- Vantul puternic a smuls doua acoperisuri, duminica dupa amiaza, in orasele Alba Iulia si Sebes, aflate in zone pentru care meteorologii au emis avertizare Cod portocaliu de vijelii. In urma incidentelor nu au fost raportate victime.

- Pompierii au anunțat ca ploile și vantul puternic au provocat pagube materiale in 35 de localitati din 19 judete si in Municipiul Bucuresti, iar aceștia au acționat, in ultimele 24 de ore, pentru a ajuta populația sau administrațiile publice locale.