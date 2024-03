Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic face victime in Romania. O femeie a fost ranita grav dupa ce un cort de campanie al formațiunii AUR a fost spulberat de rafale de vant, in județul Suceava. In județul Suceava, la Gura Humorului, un cort al formațiunii AUR a fost spulberat de vant astazi. Scheletul metalic al cortului…

- Vantul puternic de vineri dimineața a facut o victima la Gura Humorului, cauza determinanta a accidentului fiind un cort al partidului AUR, amplasat in zona centrala a orașului.Din pacate, accidentul nu a fost unul minor. In urma loviturii, femeia a ramas cazuta la pamant, in stare de ...

- Un accident grav de circulație a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe DN 72A, pe raza localitații Voinești. O batrana de 72 de ani, din localitate, a fost lovita de o mașina, condusa de un tanar de 26 de ani, din Baleni. In urma impactului, femeia a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri…

- O batrana de 81 de ani, pieton, a fost ranita, cand un șofer de 49 de ani a patruns intr-o intersecție, a lovit o alta mașina care s-a rasturnat și a fost proiectata, ulterior, in afara parții carosabile, pe trotuar.

- 5 februarie 2024 | COD GALBEN și POTOCALIU de vant puternic și viscol la munte, in Alba și alte județe: Vantul poate ajunge la rafale de peste 100 km/h 5 februarie 2024 | COD GALBEN și POTOCALIU de vant puternic și viscol la munte, in Alba și alte județe: Vantul poate ajunge la rafale de peste 100 km/h…

- O batrana de 77 de ani, din comuna Finta, a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost lovita de o mașina care mergea cu spatele. Incidentul a avut loc marți de dimineața, pe raza localitații Finta. La volanul mașinii implicate in accident se afla o tanara de 26 de ani, din aceeași localitate. Polițiștii…

- Astazi, vremea va fi rece mai ales dimineata, cand in Moldova, Transilvania si local in celelalte zone va mai fi ger. In regiunile nordice, izolat va ninge slab. Vantul va avea intensificari temporare la munte, in special la altitudini mari (rafale de peste 70…90 km/h), trecator viscolind sau spulberand…

- Un accident mortal a avut loc, in urma cu o seara, pe un drum din județul Galați. In timp ce traversa neregulamentar strada, o femeie de 89 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovita de un camion.