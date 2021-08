Vanessa Tolea – vicecampioană europeană de cadeţi la judo Orasul Riga, din Letonia, gazduieste in aceste zile Campionatele Europene de Judo pentru Cadeti – „U18”, iar prima zi a competitiei a adus o peformanta deosebita pentru una dintre sportivele de la CSM CFR CSȘ Ploiești, Vanessa Tolea caștigand medalia de argint a categoriei 48 kg. Sportiva ploieșteana a devenit vicecampioana europeana dupa un parcurs aproape perfect: victorii in primele doua tururi, cu Hana Midzic (Bosnia) si Iana Polevod (Rusia), apoi succes in sferturi de finala cu Wiktoria Slazok, dupa un meci „maraton”, de 14 minute (durata unei intalniri este de 4 minute timp efectiv), victorie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

