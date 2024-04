Stiri pe aceeasi tema

- S-au derulat scene revoltatoare intr-o gradinița din Ploiești. Cațiva parinți au facut publice inregistrari in care educatoarele țipa la copii, ii jignesc, ii amenința cu poliția și cu bataia. Autoritaților promit anchete. I-a pus copilului un dispozitiv de inregistrare Scenele s-au petrecut intr-o…

- Sportivul sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti, David Tugui, a participat in weekend la Cupa Europeana de Cadeti – „U18”, competitie desfasurata la Samorin, in Slovacia, ce puncteaza in clasamentul mondial al cadetilor. El a luptat in limitele categoriei „+90 kg” si a reusit sa ocupe locul al V-lea…

- Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat la Finala Campionatelor Nationale individuale pentru Juniori 3 – “U16” si Copii 1 – “U14”, reusind sa obtina doua titluri de campioni nationali, unul de vicecampion si trei medalii de bronz! Cele doua titluri nationale au fost obtinute de…

- Weekendul trecut a adus prima competitie majora din 2024 si pentru sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti, care au participat, la Satu Mare, la Finala Campionatelor Nationale individuale pentru juniori 2 – „U18”. Acestia au reusit sa cucereasca trei medalii, cate una din fiecare metal, si…

- ”De vinerea trecuta pana ieri, mai exact in perioada 9 februarie – 16 februarie, au fost preluați de la punctele de frontiera de catre ANP (n.r. – Administratia Nationala a Penitenciarelor) un numar de 21 de fugari la care se adauga 6 transferați. Printre țarile de unde am adus fugarii sunt: Marea…

- Sportivii sectiei de patinaj viteza a clubului, Eduard Nitu si Sebastian Mihalache, alaturi de antrenorul Marius Bacila, au participat in primele doua weekenduri ale lunii februarie la doua competitii importante desfasurate in Japonia, la Hachinohe: Etapa Finala a Cupei Mondiale de Juniori (2-4 februarie)…

- Lansat in Romania in 2015, Uber aniverseaza 9 ani de existența in țara. De la prima cursa in București intr-o zi de februarie pana la milioane de utilizatori in Romania, impactul companiei in mobilitate a crescut de-a lungul ultimilor 9 ani. Momente cheie in istoria Uber in Romania Uber ofera o retrospectiva…

- ”Odata cu contractele semnate ieri si astazi, si ieri s-au semnat contracte pentru 16 locomotive electrice, valoarea contractelor semnate pentru achizitia de trenuri noi la Ministerul Transporturilor, astazi, cand vorbim, este de 9,9 miliarde de lei, insemnand 119 rame electrice plus cele 16 locomotive…