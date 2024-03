Încă doi campioni naţionali! Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat la Finala Campionatelor Nationale individuale pentru Juniori 3 – “U16” si Copii 1 – “U14”, reusind sa obtina doua titluri de campioni nationali, unul de vicecampion si trei medalii de bronz! Cele doua titluri nationale au fost obtinute de Yasmine Anemary Tomescu, la categoria „-48 kg” de la „U16” si de Clara Sonia Mare, la categoria „-44 kg” de la „U14”! Vicecampioana nationala a devenit Nicole Samson, la „-48 kg” – „U16”, iar medaliile de bronz le-au revenit lui Mihai Keler (-46 kg, U16), David Petre (-66 kg, U16) si Lucas Chighvaria… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 10 Martie 2024, la ora 10:37:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 110.0 km, a transmis INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 28km NV de Focsani, 74km N de Buzau, 77km SV de…

- Doua cutremure s-au produs, la distanța mica unul de altul, in Romania, duminica seara. Potrivit INFP, un cutremur de 2,6 grade s-a produs la ora 21:11, in Muntenia, județul Buzau, la adancimea de 12,8 km. La 21:36, inca un cutremur s-a produs in țara noastra, de aceasta data in zona seismica Vrancea,…

- Weekendul trecut a adus prima competitie majora din 2024 si pentru sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti, care au participat, la Satu Mare, la Finala Campionatelor Nationale individuale pentru juniori 2 – „U18”. Acestia au reusit sa cucereasca trei medalii, cate una din fiecare metal, si…

- Puținii spectatori prezenți la Campina – in mare parte constituind freneticele galerii ale combatantelor – au putut asista la o partida al carei nivel tehnic a fost peste media a ceea ce se poate vedea, de regula, la acest nivel de varsta. S-a putut observa ca ambele echipe sunt „lucrate”, coordonarea…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 8 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, concertul simfonic extraordinar cu pagini semnate de Bruch și Mendelssohn. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești, revin dirijorul german Walter Hilgers și violonista Simina Croitoru. In program:…

- ”Odata cu contractele semnate ieri si astazi, si ieri s-au semnat contracte pentru 16 locomotive electrice, valoarea contractelor semnate pentru achizitia de trenuri noi la Ministerul Transporturilor, astazi, cand vorbim, este de 9,9 miliarde de lei, insemnand 119 rame electrice plus cele 16 locomotive…

- Comedia Klaus & Barroso, cu Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Adrian Nicolae in rolurile principale, poate fi vizionata in avanpremiera, pe 10 ianuarie 2024, in fiecare oraș din rețeaua Cinema City, de la ora 19:00. Spectatorii care vor achiziționa bilete la evenimentul Comedy Night dedicat avanpremierei…

- A 4.2-magnitude earthquake occurred on occurred on Sunday morning at 8:06 in the Vrancea seismic zone, Vrancea county, according to information published by the National Institute for Earth Physics Research and Development for (INCDFP).The earthquake occurred at a depth of 96.8 kilometres near the…