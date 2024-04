Sportivii sectiei de natatie a CSM Ploiesti au participat, in perioada 17-21 aprilie, la Campionatul National de Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori, competitie pe care Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a organizat-o in bazinul din Complexul Sportiv de Natație Otopeni. La fel ca in urma cu un an, Briana Paun (2009) a avut o evolutie excelenta in proba de 1500 de metri, reusind sa devina campioana nationala de seniori, tineret si juniori, cu timpul de 16:56.09 minute. O performanta foarte buna, care a insemnat si indeplinirea baremului de calificare la Campionatul European de…