- IN AȘTEPTARE… Condamnat in 2020 la 6 ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de viol, Simon Angel Vidineac iși inceara din nou norocul in fața magistraților, pentru a obține eliberarea condiționata dupa ce, in urma cu patru luni, cererea sa a fost respinsa de catre Tribunalul Vaslui. Mai mult, de data…

- Magicianul Garry Cozma a stralucit pe scena de la Romanii au Talent. Andra a urcat pe scena cu telefonul și a fost asistenta lui de la inceputul numarului. Cei doi au pus ciocolate și telefonul Andrei in plicuri, iar dupa au aruncat un zar și au incercat sa ghiceasca ce se afla in plic. Surpriza a fost…

- Luna aprilie aduce multe vești bune pentru nativii horoscopului european, pe parte financiara. Veniturile cresc, apar noi oportunitați interesante de afaceri, iar zodiile fac tot posibilul pentur a-și multiplica sumele din conturile bancare. Verifica daca te numeri printre cei norocoși. Trei zodii care…

- Trei zodii din horoscop vor avea cinci ani de belșug. Destinul și norocul acestor nativi din zodiac se schimba din primavara. Ei sunt cei mai norocoși din tot zodiacul in urmatorii ani și vor avea parte doar de implinire. Dupa anii grei de care au avut parte soarele rasare și pe strada lor, vor avea…

- Canada va livra Ucrainei patru tancuri Leopard 2 pentru a o ajuta sa lupte impotriva invaziei ruse, a anuntat joi ministrul canadian al apararii, la o zi dupa un anunt similar facut de mai multe tari occidentale dupa saptamani de tergiversari, informeaza AFP.