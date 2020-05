Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane asteptau, duminica dimineata, sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, care poate fi tranzitat dupa o asteptare de opt ore, din cauza aglomeratiei, in pofida faptului ca autoritatile au redeschis, sambata seara, si PTF Nadlac II. Asta, dupa ce sambata,…

- Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Autostrada a fost deschis, sambata, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera dintre Romania si Ungaria si pentru turisme. Pana acum, prin Nadlac II treceau doar camioanele. Intre timp, la PTF Nadlac timpul de asteptare a crescut la 360 de minute, potrivit…

- Ziarul Unirea NERVI intinși la maxim la vama Nadlac II: Cinci ore au de așteptat romanii pentru a intra in țara Nervi intinși la maxim pentru persoanele care se prezinta la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, fiind nevoite sa astepte, luni, in jurul pranzului, cel…

- Persoanele care se prezinta la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoite sa astepte, luni, in jurul pranzului, cel putin cinci ore pentru procedurile de tranzitare, din cauza aglomeratiei.Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru…

- Peste 38.600 persoane, cetateni romani si straini, au tranzitat punctele de trecere al frontierei in ultimele 24 de ore, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara, informeaza Politia de Frontiera.De asemenea, pe la granite au trecut peste 15.600 de mijloace…

- Un convoi format din sute de mașini a intrat in țara, noaptea trecuta, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, polițiștii de frontiera efectuand formalitațile de intrare in tara pentru 2.500 persoane si aproximativ 700 de autovehicule. ”Ulterior efectuarii controlului specific la intrarea in…

- Mai multe autocare cu romani sositi din Germania sunt oprite de cateva ore la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pentru trierea medicala a pasagerilor. Conform ultimei hotarari a CNSSU, persoanele care se intorc in tara din tari cu mai mult de 500 de cazuri de COVID-19…

- Punctul de trecere al frontierei de la Nadlac, judetul Arad, a fost luat cu asalt de romanii care vor sa se intoarca in tara. Multi dintre ei, cei care vin Italia, trebuie sa fie introdusi in carantina. In judetul Arad insa nu mai sunt locuri de carantina. The post Vama Nadlac luata cu asalt. Nu mai…