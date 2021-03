Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este pentru nimeni niciun secret ca actuala coaliție de dreapta PNL-USR PLUS-UDMR guverneaza strict in interesul ei politic și nu al oamenilor, susține deputatul PSD, Ciprian Șerban, pe pagina sa de Facebook. ”Martorul indiscutabil este insași gestionarea problemelor ridicate de pandemia…

- In urma cu 4 ani, i-am spus ”adio” Ilenei Ciuculete, care a murit din cauza unei hepatite nedescoperite. E greu sa spui ce a fost cel mai greu pentru familia ei in ziua de 14 martie. Nimic nu poate alina suferința și nu poate sa inlocuiasca aceasta pierdere, cel puțin pentru mama Ilenei Ciuculete. Mama…

- EVALUARE NAȚIONALA 2021: Modele de SUBIECTE, BAREME și TESTE de ANTRENAMENT, publicate de minister, pentru elevii claselor a VIII-a EVALUARE NAȚIONALA 2021: TOATE modelele de SUBIECTE, BAREMELE și testele de antrenament 1,2 și 3 pentru elevii claselor a VIII-a Ministerul Educației a publicat seturile…

- Alex Velea crede ca nu mai e difuzat la radio de cand este cu Antonia Alex Velea este unul dintre cei mai de succes artiști din Romania, daca ar fi sa ne luam dupa milioanele de vizualizari din mediul online. Este și un barbat implinit. Traiește o poveste de dragoste cu una dintre cele mai frumoase…

- Ministrul culturii Bogdan Gheorghiu a avut o intrevedere cu ambasadorul Israeulului in Romania cu care a abordat mai multe subiecte de interes printre care cel al cimitirului evreiesc din orașul Siret. ”Intrevederea cu E.S. domnul David Saranga, Ambasadorul Israelului in Romania, a fost o oportunitate…

- In jurul orei 22.00, politistii Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, de 40 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea infractiunii de furt din societate comerciala. Acesta a fost arestat preventiv. Persoana a fost depistata de agentii de interventie ai unei firme. Asupra acestuia au fost gasite bunuri…

- Elena Lasconi, primarita de la Campulung Muscel, locuieste in conditii dificile in casa pe care a cumparat-o acum mai multi ani: nu are canalizare, gaze si asfalt, iar reteaua de apa a fost introdusa pe strada pe care locuieste doar dupa ce a anuntat ca va candida la Primarie.