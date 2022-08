Valorile Geoparcului – subiect de studiu și formare multidisciplinară pentru studenți ai Universității din București Ce este un Geoparc Internațional UNESCO? Care este rolul lui in dezvoltarea Țarii Hațegului? Au fost doar doua dintre intrebarile la care au trebuit sa caute raspunsuri echipa de studenți și cadre didactice de la Universitatea din București. Geologi, geografi, filozofi au participat la o practica multidisciplinara. Programul de practica din acest an și-a propus sa-i provoace pe studenți sa se familiarizeze cu cele mai noi abordari practice in etica dezvoltarii durabile a unei microregiuni cum este geoparcul. Studenții au colectat date direct din teren și au avut posibilitatea sa discute… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

