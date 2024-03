Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins pentru scurt timp un nivel record, in cadrul unor tranzactii volatile, in timp ce mania cripto a continuat sa se raspandeasca in comunitatea investitionala, relateaza Reuters. Principala criptomoneda a depasit pentru prima data pragul de 70.000 de dolari, stimulata de cererea investitorilor…

- Bitcoin a atins marti un nivel record, cea mai valoroasa criptomoneda din lume ajungand un maxim de 69.202 dolari si depasind varful istoric din noiembrie 2021, care erade 68.999,99 dolari, relateaza Reuters.

- Bitcoin a atins marti un nivel record, cea mai valoroasa criptomoneda din lume ajungand un maxim de 69.202 dolari si depasind varful istoric din noiembrie 2021, care erade 68.999,99 dolari, relateaza Reuters. Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate…

- Bitcoin a urcat, luni, la maximul ultimimilor 2 ani, depașind 64.000 de dolari, informeaza Reuters. Cea mai mare criptomoneda a caștigat 50% din valoarea de piața in acest an, cea mai mare creștere avand loc in ultimele saptamani, cand volumul de tranzacționare a crescut pentru fondurile Bitcoin listate…

- Bitcoin a atins nivelul de 50.000 de dolari pe unitate pentru prima data in mai bine de doi ani, cea mai valoroasa criptomoneda din lume fiind sustinuta de asteptarile privind reducerea ratei dobanzii la sfarsitul acestui an si de aprobarea de luna trecuta a autoritatilor de reglementare pentru fonduri…

- Bitcoin a crescut vineri cu 5%, pana la maximul ultimei luni, sustinut de ceea ce analistii au spus ca a fost un val de cumparari inaintea evenimentului de injumatatire a valorii sale din aprilie si pe masura ce iesirile recente din fondurile tranzactionate la bursa au incetinit, transmite Reuters,…

- Bitcoin a trecut sarit de 45.000 de dolari marți, pentru prima data din aprilie 2022, susținut de optimismul in jurul posibilei aprobari a fondurilor Bitcoin spot tranzacționate la bursa, noteaza Reuters. Bitcoin a atins un maxim al ultimelor 21 de luni, 45.922 de dolari, dupa ce anul trecut a caștigat…

- Benzina vanduta in Cuba, deja una dintre cele mai ieftine din lume, devine si mai ieftina de la o zi la alta pentru cei care au dolari, in contextul in care moneda locala (peso) continua sa se deprecieze in raport cu dolarul american, transmite Reuters.