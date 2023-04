Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Rachita (52 de ani), fostul fundaș al Stelei, a dezvaluit, in direct la GSP Live, detalii despre experiența prin care a trecut in Coreea de Nord, acolo unde a fost alaturi de naționala olimpica a Romaniei.

- Valeriu Rachita (52 de ani), fostul fundaș al Stelei, a dezvaluit, in direct la GSP Live, detalii despre experiența prin care a trecut in Coreea de Nord, acolo unde a fost alaturi de naționala olimpica a Romaniei. Totul se intampla in anul 1987, cand țara asiatica se afla inca sub controlul lui Kim…

- Fostul șef al FRF se lupta de mulți ani cu cancerul care a recidivat. Fostul șef al Federației Romane de Fotbal a reușit sa invinga de doua ori pana acum cumplita boala. Intr-o reacție in presa, Mircea Sandu a explicat ca este optimist și nu iși face griji. „Boala asta o invingi in primul rand psihic.…

- Rusia depune eforturi pentru a obtine armament suplimentar din Coreea de Nord, a anuntat joi seara Presedintia SUA, iar Departamentul american al Trezoreriei a sanctionat un individ acuzat de facilitarea negocierilor intre Moscova si Phenian, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In…

- FORTUNA risca sa fie inchisa pentru ca a diminuat ilegal castigurile jucatorilor. In urma cu aproape trei saptamani, Puterea va informa in exclusivitate despre faptul ca un jucator la pariuri sportive din Bucuresti a reclamat la Oficiul National de Jocuri de Noroc ca operatorul de jocuri de noroc FORTUNA…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, aflat in vizita oficiala in Romania, a fost primit, miercuri, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei ceremonii cu garda de onoare si intonarea imnurilor de stat. Primirea va fi urmata de un mic dejun de lucru oferit de prim-ministrul…

- In Romania, magazinele second – hand sunt in continuare la mare cautare, fie ca vorbim de haine, electrocasnice sau chiar și mobila. La alimente, cel puțin teoretic, nu știm sa existe așa ceva, chiar daca uneori calitatea produselor gasite pe raft este indoielnica, ca sa nu mai vorbim de cazurile celebre…