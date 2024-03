Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul județean Valentin Constantin Bretfelean a fost ales președinte al filialei Mureș a Partidului Umanist Social Liberal. Fostul prefect al județului și fost consilier de stat in cancelaria primului ministru, Valentin Constantin Bretfelean a fost

- Colega noastra, doamna profesoara Teodora Dancila, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, traverseaza o perioada de mari incercari. Se impune urgent internarea intr-un spital din strainatate pentru tratarea unei tumori cerebrale. Cei care doresc sa sprijine financiar acest demers…

- Pe data de 3 martie 1929, in urma cu 95 de ani, s-a nascut Arhimandritul Teofil Paraian. Originar din localitatea Toparcea, județul Sibiu, a primit la botez numele Ioan, fiind cel mai mare dintre cei patru frați. Inca din pruncie, a ramas fara vedere, intrand astfel in viața conștienta ca nevazator.…

- Organizația TNL Bacau a dat startul noului an cu un eveniment deosebit, adunand membrii biroului politic și președintele Cosmin Iancu intr-o intalnire strategica ce a avut loc recent. Scopul principal al acestei adunari a fost conturarea unui program solid de evenimente pentru anul 2024, cu accent pe…

- Masura controlului judiciar in cazul lui Laszlo Szilveszter Sandor a fost menținuta miercuri, 27 decembrie, de Tribunalul Mureș care a respins contestația procurorilor la decizia Judecatoriei Targu Mures, relateaza News.ro. Decizia instanței este definitiva.Barbatul este patronul firmei care facea lucrari…

- VIDEO: Preotul din Alba Iulia, Oliviu Botoi: Craciunul prilej de odihna fizica și spirituala. Pe cine trebuie sa colindam Semnificația Craciunului in randul credincioșilor a fost explicata de purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei de Alba Iulia, Oliviu Botoi. Acesta a detaliat pentru alba24.ro care…

- Momentul prabușirii parțiale a internatului liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc a fost surprins de camerele de supraveghere din zona, relateaza publicația in limba maghiara Szekelyhon și Digi 24.In imagini se vede cum, in urma prabușirii cladirii, se ridica un nor gros de praf care acopera strada…

- Peste 350 de srilankezi vor petrece Revelionul la Alba Iulia: Au inchiriat clubul Stage. Mancare și muzica din Sri Lanka O mare parte a comunitații de muncitori din Sri-Lanka vine la Alba Iulia pentru petrecerea de Revelion 2024. Mai exact aceștia au inchiriat Clubul Stage din oraș pentru a se distra…