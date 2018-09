Valea Prahovei are concurenţă: Cheile Doftanei! Nicoleta Dumitrescu Cat de mare este atractia pentru turisti, atat pentru cei din Romania, cat si pentru cei din strainatate, a uneia dintre cele mai frumoase zone ale judetului – Valea Prahovei, nu mai este o noutate, circulatia, bara la bara, pe DN1, mai ales intre Comarnic si Busteni, la fiecare sfarsit de saptamana, fiind de notorietate! Numai ca statiunile Busteni, Comarnic, Sinaia si Azuga au, mai nou, concurenta, o noua zona, cu peisaje la fel de frumoase, fiind recunoscuta cu acte in baza unui recent ordin ce poarta semnatura ministrului Mediului. Este vorba despre situl Natura 2000… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

