Restricții de trafic pe Valea Prahovei timp de mai bine de o lună. Se taie copacii uscați Vor fi restricții de trafic pe DN 1 Valea Prahovei intre localitațile Comarnic și Sinaia. Circulația va fi restricționata mai bine de o luna pentru taierea și toaletarea copacilor uscați din zona de siguranța. Restricții de trafic pe Valea Prahovei timp de mai bine de o luna CNAIR anunța ca intre 4 martie și 9 aprilie, traficul pe DN 1, intre localitațile Comarnic și Sinaia se vor desfașura lucrari pe timp de zi pentru taierea copacilor de pe versant. In acest sens, circulația autovehiculelor va fi restricționata in fiecare saptamana, de luni pana vineri, intre orele 09.00 și 15:00. ”Intervalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui, in perioada 4 martie – 9 aprilie, restrictii de circulatie pe DN 1, in zona localitatilor Comarnic – Sinaia, in vederea desfasurarii lucrarilor de toaletare a arborilor periculosi din zona partii carosabile. Potrivit unui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui, in perioada 4 martie – 9 aprilie, restrictii de circulatie pe DN 1, in zona localitatilor Comarnic – Sinaia, in vederea desfasurarii lucrarilor de toaletare a arborilor periculosi din zona partii carosabile. Potrivit unui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui, in perioada 4 martie – 9 aprilie, restrictii de circulatie pe DN 1, in zona localitatilor Comarnic – Sinaia, in vederea desfasurarii lucrarilor de toaletare a arborilor periculosi din zona partii carosabile. Potrivit unui…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a caut un anunț de ultim moment! Au fost anunțate, in urma cu puțin timp, restricții de circulație pe DN1, intre Comarnic și Sinaia. Iata perioada in care vor avea loc lucrarile!

- V. Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitație pentru proiectarea consolidarii DN1, in zona orașului Azuga, acolo unde drumul național are nevoie de lucrari urgente de punere in siguranța a parții carosabile. Potrivit unei expertize tehnice realizate…

- Opt transporturi cu depasiri de gabarit vor avea loc, in perioada 19 - 22 ianuarie, pe ruta dintre Negoiesti si Intersectie A1/DN7, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.Potrivit sursei citate, vehiculele…

- Circulatia pe DN 67C, Transalpina, intre Novaci (km 16+000) si Ranca (km 34+800), ramane in continuare inchisa pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii extrem de reduse, spre zero, pentru siguranta participantilor la trafic, informeaza Compania Nationala…

- Astfel, se va circula in regim de autostrada, fara intrerupere, pe 133 km din A3, intre Nadaselu si Targu Mures, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Contractul pentru constructia lotului Chetani – Campia Turzii, in lungime de 15,7 km a fost semnat in 26 octombrie…