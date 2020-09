Vâlcea: Tânăr, reținut pentru lovire sau alte violențe Polițiștii din cadrul Secției 8 Lapușata efectueaza cercetari intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Pe 30 august, polițiștii au fost sesizați de un barbat de 30 de ani din Lapușata ca, acesta a fost agresat fizic in timp ce se afla in incinta unui bar din localitate. Din verificari a rezultat ca un tanar de 18 ani, tot din comuna, in urma unor neințelegeri l-ar fi lovit in zona capului cu un obiect contondent, pe barbatul de 30 de ani. In baza concluziilor medicului legist a fost incadrata fapta, iar la data de 17 septembrie a.c. in urma probatoriului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

