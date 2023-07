Vâlcea: Simpozionul „Tradiţiile neamului românesc în context european” Muzeul Memorial „Nicolae Balcescu” organizeaza a XI-a editie a simpozionului „Traditiile neamului romanesc in context european”, joi, ora 10,00 la Caminul Cultural din Rotaraști, Valcea.In cadrul simpozionului participantii vor demonstra prin comunicari nevoia de a conservare a tradițiilor autentice ale poporului roman, semn al identitații naționale.Simpozionul este realizat in colaborare cu specialiști din cadrul: Serviciului Județean al Arhivelor Naționale – Valcea, Direcția Județeana pentru Cultura Valcea, Palatul Copiilor Ramnicu Valcea, instituții de invațamant și cultura din județul Valcea,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

