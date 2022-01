Val de nemulțumiri în rândul elevilor. Bursele, acordate mai greu Nevoia elevilor de a fi susținuți este una prea bine cunoscuta, dar ce se intampla cand statul incearca sa limiteze resursele? Cu siguranța, bursele reprezinta un mijloc de motivare a elevilor, un mijloc prin care aceștia se simțeau susținuți de catre autoritați, iar masura de marire a mediei de la care se acorda bursa are, fara indoiala, efecte dramatice. Aceasta masura a provocat un val de nemulțumiri in randul elevilor, care par a-și pierde increderea in cei care ar trebui sa ii incurajeze și care ar trebui sa le ofere cele mai bune condiții de invațare pentru a obține performanța. Odata cu… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

