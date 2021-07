Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda si mai multe regiuni din Suedia au avut parte de cea mai calda luna iunie de la debutul inregistrarilor meteorologice. Iar incepand de duminica temperaturile s-au apropiat de recordurile absolute stabilite in nordul Europei, unde termometrele indica de cateva zile valori cuprinse intre 30 si…

- In nordul Europei, termometrele indica de cateva zile temperaturi cuprinse intre 30 și 35 de grade Celsius, valorile apropiindu-se de recordurile absolute inregistrate pentru aceasta zona a continentului, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. In Finlanda și mai multe regiuni din Suedia, a fost cea…

- Tarile nordice au fost lovite de un val de caldura, dupa ce temperaturile s-au apropiat de recordurile absolute stabilite in aceasta regiune, unde termometrele indica de cateva zile valori cuprinse intre 30 si 35 de grade Celsius. De asemenea, un raport arata ca Arctica se incalzeste de trei ori mai…

- Un val de caldura doboara record dupa record, in nord-vestul Statelor Unite si in vestul Canadei, iar meteorologii anunta ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar si 47.9 grade…

- Un val de caldura face ravagii in nord-vestul Statelor Unite și in vestul Canadei, doborand record dupa record, iar meteorologii anunța ca temperaturile nu vor scadea in zilele urmatoare. „Cupola de caldura” instalata deasupra vestului Canadei a adus temperaturi record, luni inregistrandu-se chiar și …

- Canada se confrunta cu temperaturi record dupa ce o „cupola de caldura” a cuprins weekendul trecut vestul țarii, declansand duminica alerte de canicula in trei provincii si doua teritorii arctice, potrivit Afp, citata de Agerpres. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost inregistrate in provincia…

- Vreme capricioasa in Europa. In timp ce sud-estul Europei se confrunta cu vijelii și ploi torențiale, in centru și nord sunt temperaturi ridicate, iar oamenii au luat cu asalt locurile de recreere și plajele de la Marea Baltica.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta temperaturi ridicate in acest weekend. O masa de aer tropical va aduce valori ridicate in termometre, mai ales duminica, 2 mai, in ziua de Paste. Potrivit specialistilor, ne putem astepta la temperaturi chiar si de 30 de grade Celsius. ‌Romania, intre ploi…