Val de atacuri ale scorpionilor în Egipt, peste 500 de persoane au fost spitalizate Peste 500 de persoane au fost spitalizate în Egipt dupa un &"val&" de atacuri ale scorpionilor, printre simptomele cauzate de veninul acestora numarându-se dureri severe, febra, diaree, spasme musculare și convulsii, relateaza Euronews.



Scorpionii au fost forțați sa își paraseasca ascunzatorile de catre inundațiile din sudul Egiptului, aceștia încercând sa gaseasca noi refugii în locuințele oamenilor.



În total au fost spitalizate 503 de persoane dupa ce au fost înțepate de creaturi însa din fericire majoritatea pacienților au

Sursa articol: hotnews.ro

