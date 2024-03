Stiri pe aceeasi tema

- Daca in 2022, conform unor rapoarte, bancile din Romania se pregateau pentru un o perioadi incerta, acre a durat aproape 2 ani, ulterior evoluția a fost una pozitiva, iar astazi asistam la mișcari importante, iar liderul incontestabil al momentului este Banca Transilvania, considerata a fi banca din…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmita un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor.Iata anunțul premierului"Voi invita la Guvern intreaga echipa…

- Mesaje de sustinere pe pagina de Facebook a FC Petrolul Ploiesti, inaintea meciului care se va disputa, asta-seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, impotriva FCSB. Intreaga suflare petrolista este alaturi de echipa fanion a judetului nostru inaintea confruntarii de duminica seara, din Capitala. Jucatorii…

- Filmul „Oppenheimer” a castigat cel mai ravnit premiu la gala Screen Actors Guild Awards (SAG), decernat de breasla actorilor de la Hollywood, un premiu considerat in general un bun indicator pentru prestigioasele Oscaruri, relateaza News.ro. Anul acesta, Screen Actors Guild Awards au fost difuzate…

- Pull&Bear, brandul de moda pentru tineri din grupul Inditex, a redeschis ieri, 31 ianuarie, magazinul emblematic din centrul comercial Baneasa Shopping City. Aceasta redeschidere marcheaza inaugurarea noii imagini de magazin a marcii: un concept inovator și digitizat care duce versatilitatea la un nou…

- Ești in cautare de modalitați noi de a combina confortul cu eleganța in sezonul in care temperaturile scad vertiginos? Rochiile tricotate reprezinta raspunsul perfect pentru zilele reci, asigurand confortul termic dorit și, totodata, un look foarte atraga