- Polițiștii din Caraș-Severi au facut o descoperire șocanta, in urma cu puțin timp. Mai multe vaci moarte au fost gasite langa altele vii, in aceeași ferma. Animalele erau chinuite și erau ținute in condiții ingrozitoare. Au fost aplicate sancțiuni dure!

- Imagini groaznice in Caras-Severin! Vaci moarte si vii, tinute in acelasi loc / VIDEO Politistii de la Protectia Animalelor Caras-Severin au gasit, intr-o exploatatie de bovine din comuna Constantin Daicoviciu, vaci vii si moarte, tinute in acelasi loc. Cele vii nu aveau apa si hrana si erau adapostite…

- CONSTANTIN DAICOVICIU – Animale moarte, schingiuite, ucise intenționat, ingrijite necorespunzator sunt doar cateva dintre descoperirile dosarului penal intocmit de polițiștii de la Protecția Animalelor! Luni, 12 februarie, polițiști de la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria casa de catre postasul din sat, in ziua in care a mers sa le duca pensiile, informeaza Agerpres. Doua femei, de 82, respectiv 55 de ani, mama si fiica, au fost gasite moarte, vineri, in casa lor din comuna vasluiana Stefan cel Mare. Trupurile…

- Peste 100 de pisici moarte au fost descoperite intr-un congelator sau ingropate intr-o gradina din curtea unei case din sudul Franței. Proprietarul, un barbat de 66 de ani, spune ca a vrut sa le dea viața veșnica. Articolul „A spus ca le-a dat viața veșnica”. Peste 100 de pisici, gasite moarte intr-un…

- O femeie si cele doua fiice ale sale, cu varste de 6 si 13 ani, au fost gasite moarte in casa, intoxicate cu monoxid de carbon de la o soba. Ele au fost gasite de un vecin, care a sunat la 112. Echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Dambovita si pompierii de la Detasamentul Gaesti au intervenit…

- Doua femei au fost gasite moarte in condiții suspecte, in Italia. Cele doua romance au fost gasite la distanța de cateva sute de metri una de alta. Citește și: Lavinia Bughiu a fost condamnata la inchisoare. Daune morale de peste 12.000 euro Doua femei, care ar fi romance, au fost gasite moarte, in…

- O ancheta de amploare a fost declanșata in Italia, dupa ce doua femei de origine romana au fost descoperite decedate in circumstanțe tragice, la scurt timp și la o mica distanța una de cealalta. Autoritațile suspecteaza ca cele doua decese ar putea avea o