Vaccinul face minuni în India: S-a atins cel mai mic număr de cazuri din ultimele 8 luni India a inregistrat luni aproximativ 13.500 de cazuri de COVID-19, cea mai scazuta cifra de pana acum, dupa ce aceasta tara de peste 1,35 de miliarde de locuitori devenise in luna mai epicentrul pandemiei, relateaza EFE. Cele 13.596 de cazuri detectate in ultimele 24 de ore reprezinta cel mai mic numar inregistrat in ultimele 230 de zile, potrivit Ministerului indian al Sanatatii. Tara asiatica a ajuns in total la 34 de milioane de cazuri de la inceperea pandemiei, o cifra depasita doar de SUA, cu aproape 45 de milioane de contagieri. Au fost, de asemenea, raportate 166… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

