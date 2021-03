Vaccinul cu numărul 1.000.000 făcut în România Miercuri, 3 martie, a fost efectuat vaccinul cu numarul 1.000.000 in Romania. Campania de vaccinare in masa a populației țarii a inceput oficial pe 27 decembrie 2020. „Va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita. Comitetul national pentru vaccinarea impotriva Covid-19 a informat, marti seara, ca de la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 1.603.179 de doze unui numar de 983.997 de persoane, dintre care 364.814 cu o doza, iar 619.183 – si cu doza a doua. De la inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

