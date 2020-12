Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…

- Compania americana Moderna a anuntat ca va depune luni cererea de autorizare in regim de urgenta a vaccinului sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite si la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), dupa ce rezultatele complete…

- Compania americana Moderna a anuntat ca va depune luni cererea de autorizare in regim de urgenta a vaccinului sau anti-COVID-19 la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite si la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), dupa ce rezultatele complete ale

- Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva covid-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa, pe baza rezultatlor complete ale studiului sau clinic, care arata ca vaccinul are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta, relateaza…

- Teste finale: Pfizer anunta o eficacitate de 95% a vaccinului impotriva COVID-19, dezvoltat cu compania germana BioNTech. Cand intra in producție Compania americana Pfizer a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat…

- Compania americana Moderna a finalizat, joi, inscrierea celor 30.000 de participanți la studiul vaccinului de faza 3 Covid-19. 42% din totalul participanților la studiul de Faza 3 COVE provin din grupuri ce prezinta un risc medical ridicat, scrie CNN.Moderna este prima companie care a inceput studiile…

- "Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA. Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", a estimat directorul…

- Vaccinul anti Covid produs de compania americana Moderna are mari sanse sa intre pe piata din Europa. Compania a primit confirmare scrisa de la Agentia Europeana pentru Medicamente ca vaccinul mRNA-1273 ar putea primi autorizare pentru piata din UE.