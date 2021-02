Vaccinarea prioritara a personalului din sistemul de invațamant este posibila incepand de saptamana viitoare, insa o decizie se va lua luni. „Din analiza facuta astazi, 21 februarie, impreuna cu CNACAV, rezulta ca este posibil ca vaccinarea prioritara a personalului din sistemul de invatamant sa demareze chiar in aceasta saptamana. O decizie se va lua in cursul zilei de maine (luni – n.r.) si va fi anuntata de CNACV. Ministerul Educatiei apreciaza in mod deosebit eforturile facute de catre CNACV in acest sens”, se arata intr-o informare a Ministerului Educatiei, potrivit Agerpres. Pentru programare…