Incepand cu data de 20 aprilie 2021, centrele de vaccinare din Ungheni și Iernut vor utiliza vaccinul produs de compania Moderna pentru imunizarea populației. Pana in prezent, cele doua centre imunizau populația cu vaccinul produs de Astra Zeneca. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a aprobat schimbarea vaccinului utilizat in cele doua centre in... Source