- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 16.057 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.821 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 continua in județul Bihor, cu etapa a II conform prevederilor Hotararii de Guvern Nr.1031/ 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19, a transmis marți Direcția de Sanatate Publica Bihor.

- Campania de vaccinare impotriva Covid – 19 a inceput la Cugir in data de 04 ianuarie 2021, iar un numar de 50 de persoane au primit serul in primele doua zile. In prima etapa sunt vaccinați personalul medical din spital, personalul medical al cabinetelor de medicina de familie, al farmaciilor,... Articolul…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 16.101 persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 este in plina desfașurare in Bistrița-Nasaud, pentru prima etapa a acesteia sosind in județ inca 440 de doze de vaccin. ”In data de 3 ianuarie, județul nostru a primit o noua tranșa de vaccinuri, ce consta intr-un numar de 440 doze, care s-au distribuit la centrele…

- Maine, 27 decembrie, in jurul orei 09.00, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Cluj Napoca. Maine, 27 decembrie, in jurul orei 9, va debuta campania de vaccinare pentru aproximativ 90 dintre cadrele medicale de la Spitalul de…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, vineri, Centrul național de stocare a vaccinurilor impotriva coronavirusului de la Institutul „Cantacuzino”. Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului iși va desfașura vizita incepand cu ora 13:00. Campania de vaccinare anti-Covid in Romania va incepe…