- Hotelierii bulgari au anuntat, pentru anul 2020, tarife mai mici cu pana la 10% pentru vacantele din lunile de vara, comparativ cu anul anterior, in timp ce ofertele din Romania vor creste cu 5%, in acelasi interval, potrivit consultantilor din turism. Reprezentantii agentiilor de turism din…

- Editia din noiembrie 2019 a Targului de Turism de la Romexpo, Bucuresti, a fost vizitata de mai multi romani comparativ cu anul trecut, care si-au cautat vacante in Grecia, Turcia, Bulgaria, Portugalia, Danemarca, Norvegia, Suedia si Rusia, potrivit...

- Editia de toamna a Targului de Turism al Romaniei va avea loc intre 14 si 17 noiembrie, la Romexpo, in pavilionul B1, potrivit unui comunicat al complexului expozitional, scrie Agerpres. Printre expozantii traditionali ai manifestarii se numara agentii de turism, tour-operatori, dar si zone turistice…