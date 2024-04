Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre este un impatimit al vacanțelor și de bucura din plin de fiecare destinație in care merge. Contrar așteptarilor, celebrul dansator nu prefera și nu recomanda sejururile de tik All-Inclusive. Iata care este motivul!

- Au mai ramas doar cateva luni pana cand Ana Baniciu va naște, iar cantareața e foarte fericita ca are o sarcina ce evolueaza bine și fara probleme. Artista ne-a povestit, in cadrul unui interviu, ca va lua o decizie importanta pentru cariera ei in momentul in care va deveni mama. Ce a hotarat și care…

- Razvan Simion nu a fost lasat sa faca masaj in Bangkok! Din ce motiv nu s-a putut bucura celebrul prezentator TV de o astfel de experiența. Iata de ce nu s-a relaxat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru emisiunea Vacanța de Vedeta, la Antena Stars.

- Cantarețul a simțit pe propria piele zicala „ai grija ce-ți dorești”. A vrut sa scape de frigul din Romania și sa se bucure de temperaturi de vara și soare, insa a avut parte de o mare neplacere. Ce a pațit Bogdan Mocanu in vacanța de lux din Africa. Vedeta a marturisit ce greșeala a facut. […] The…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt mai fericiți ca niciodata! Cei doi urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Vedeta este insarcinata, iar de curand a postat și primele imagini cu burtica de gravida. Cum au dat vestea ca familia lor se va mari peste cateva luni.