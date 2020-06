Vacanța de acasă Mulți au fost cei care au profitat de weekendul prelungit și au plecat care incotro. Mulți au fost, insa, și cei care au ramas acasa. Din diferite motive, care nu mai conteaza. Ideea este ca și in aceste condiții, de stat acasa, unii au gasit variante ideale sa se simta ca in vacanța. O parte […] Articolul Vacanța de acasa apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E neplacut in auto-izolare? Trece timpul greu? Sunați-l pe Ionuț Rotaru! O discuție cu el de doua ore se scurge in doua minute. Și ai și ce vorbi. De la efectele pe care le poate produce pandemia asupra omenirii la micile bucurii care fac de fapt diferența in viața și de la parenting pana la […] Articolul…

- Acasa, in comuna Magirești, la veteranul de razboi Ioan Andrioaei, a ajuns „Diploma aniversara” pe care i-a acordat-o Asociația Naționala a Veteranilor de Razboi (ANVR) la implinirea a o suta de ani de viața. Pe diploma semnata de președintele ANVR, grl. (retr.) Marin Dragnea, apare și gradul de locotenent…

- Logiscool Romania, parte a Școlii Internaționale de Programare pentru Copii și Adolescenți, cu 35 de centre educative la nivel național, iși extinde portofoliul de servicii in mediul virtual și lanseaza cursuri online de programare predate live de catre instructori, in sistem de videoconferința. Astfel,…

- Antrenoarea de atletism de la CSM Bacau atrage atenția asupra pericolului pe care-l poate avea, in vremea noului Coronavirus, imobilismul. Fizic și mental. „Ma trezesc la ora șapte, ma spal, pregatesc mancarea pentru mine și pentru baiețelul meu Victor, dupa care pun toate datele in ordine pentru antrenamentul…

- Maria e din Bacau, dar s-a stabilit in Italia, mai exact in provincia Bergamo, de aproape 20 de ani. Acolo e casatorita, acolo s-a mutat și fiul ei, acolo sunt nora și nepoțica. Dar nu a uitat de … „acasa”, un cuvant drag ei. Acasa e și Romania, acasa e Bacaul, dupa cum acasa inseamna […] Articolul…

- Fac un apel de suflet catre toți bacauanii care s-au intors in aceste zile din Italia, Spania, Franța, Germania și celelalte zone galbene sau roșii afectate de epidemia de coronavirus din toata lumea, precum și la cei care vor ajunge acasa in perioada urmatoare. Ii rog calduros sa respecte cu strictețe…

- Parintii vor beneficia de zile libere pentru a sta acasa și supraveghea copiii in situatia inchiderii temporare a scolilor in situații extreme. “Camera Deputaților (decizionala) a adoptat azi in procedura de urgența proiectul de lege pe care l-am susținut inca din martie 2019. Solicit președintelui…

- “O veste buna pentru toți parinții. Parintii vor beneficia de zile libere platite pentru a sta acasa și a supraveghea copiii in situatia inchiderii temporare a scolilor din cauza coronavirusului. Vreau ca viața fiecarui copil din Romania sa fie protejata”, a anunțat medicul Tudor Ciuraru. “Parlamentul…