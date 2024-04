„Eat the rich” (in traducere ”mananca-i pe cei bogați”) este un slogan asociat cu politicile de stanga și curentul anticapitalist, dar și cu extremismul anarhist violent. Este prima definiție din Google, pe scurt, a unui fenomen ce ia amploare nu doar in SUA, ci și in alte țari, in special online. Dar este real și cui servește? „Eat the rich” nu este o mișcare noua, ci imbraca forme noi. Unele chiar sub forma de inghețata pe baț. Pe eattherichpopsicles.com vei gasi inclusiv chipul lui Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, pe desertul cu lapte și soia, la 10 dolari. Ideea a fost lansata…