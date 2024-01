Va renaște energia nucleară? Sectorul nuclear va atinge anul viitor un nivel record, insa prețurile mari, activismul climatic și controlul Rusiei asupra combustibilului nuclear evidențiaza unele dintre provocarile cu care se confrunta guvernele in incercarea de a menține siguranța energetica. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, producția de la centralele nucleare va crește cu 3% in acest an și anul […] The post Va renaște energia nucleara? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

