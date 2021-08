Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia evenimentului "AI Day", șeful Tesla a facut un anunț extrem de fantezist privind un proiect de viitor al companiei. Musk a promis ca – cel mai probabil in 2022 – Tesla va prezenta un prim prototip "Tesla Bot", un robot umanoid gandit sa indeplineasca sarcinile repetitive și "plictisitoare"…

- Tesla a livrat 201.250 de mașini in intreaga lume in al doilea trimestru, un record pentru producatorul de mașini electrice fondat de Elon Musk. In prezent, Tesla fabrica vehiculul utilitar sport model S sedan și X doar la fabrica sa din Fremont, California, și modelele mai mici 3 și Y acolo și la uzina…

- Romancier și dramaturg, Lion Feuchtwanger (nascut pe 7 iulie 1884, Munchen, Germania – a murit pe 21 decembrie 1958, Los Angeles, California, S.U.A.), provenind dintr-o familie evreiasca, a studiat filologia și literatura /la Berlin și Munchen/, și-a luat doctoratul in 1918 /cu o disertație despre poetul…

- In urma unor analize de laborator asupra sendvisurilor cu ton de la Subway, americanii nu au reușit sa identifice ADN de ton. Un reporter a cumparat sendisuri cu ton de la trei magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat in testarea pestelui. Cercetatorii nu au reusit…

- O alta metoda de a ajuta campania de vaccinare. California a decis sa ofere 116,5 milioane de dolari in numerar și carduri cadou rezidenților care se vaccineaza anti-COVID inainte de 15 iunie. Masura guvernatorului democratic Gavin Newsom face parte dintr-un efort de a spori vaccinarile, in timp ce…